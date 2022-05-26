Дзюба в Китае, Салах рассказал, где проведет следующий сезон. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Зенит» расстался с Оздоевым

«Зенит» объявил об уходе из команды полузащитника Магомеда Оздоева. Контракт 29-летнего футболиста с чемпионами России истекает 30 июня, и стороны не стали его продлевать.

«Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в “Зените”, но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Языджи может покинуть ЦСКА?

Эксклюзив Sport24: Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, выразил разочарование темпами переговоров между ЦСКА и «Лиллем». Напомним, до сегодняшнего момента Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды и забил 8 голов в 10 матчах Премьер-лиги.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и “Лиллем” нет вообще никакого прогресса. Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать», — заявил Чебеджи.

«Лилль» требует за Языджи 12 миллионов евро, ЦСКА хочет снизить цену.

Будущее Дзюбы: Китай, MLS или ОАЭ

22 мая капитан «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что покидает клуб. Стороны не смогли договориться о продлении контракта. Свежим инсайдом о будущем Артема поделился известный футбольный менеджер Юрий Белоус.

«Не исключаю того, что у Дзюбы есть предложение от MLS. Думаю, что он вполне соответствует уровню. Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В Америке три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайгер, который пошел в “Чикаго Файр”, идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.



Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.



Какие другие варианты есть? Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — заявил Белоус.

«Вест Хэм» отказался от услуг Крала

«Вест Хэм» не воспользуется правом выкупа чешского полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сам 24-летний футболист не хочет возвращаться в Москву — вероятно, «Спартак» вновь отдаст его в аренду. Среди претендентов на Крала — «Фрайбург», «Хоффенхайм» и клубы из Англии. Контракт Алекса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Что в Европе

Салах останется в «Ливерпуле» до 2023 года

И это — как минимум. Вчера египтянин объявил, что проведет следующий сезон на «Энфилде»:

«Я сосредоточен на команде и желании снова выиграть Лигу чемпионов. Я хочу увидеть Хендо с трофеем в руках (речь о кубке Лиги чемпионов. — Sport24), и, надеюсь, он передаст его мне. Я не хочу сейчас говорить о контракте. Я точно остаюсь на следующий сезон, это ясно».

Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении. Мохамед хочет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю, «Ливерпуль» не в состоянии удовлетворить его запросы.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--02469ea9313c1878bbe3" data-vnd="02469ea9313c1878bbe3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=02469ea9313c1878bbe3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Салах остается, Мане — пока под вопросом

Контракт другого лидера «Ливерпуля» — сенегальца Садио Мане — тоже истекает летом 2023 года. Садио, в отличие от Салаха, не стал гарантировать болельщикам, что не будет менять клубную прописку.

«Я расскажу о своем будущем после финала Лиги чемпионов. Сейчас я не скажу вам “да” или “нет”. Я дам ответ после финала», — заявил Мане, слова которого приводит Sky.

«МЮ» покупает Пау Торреса

25-летний защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Предметный интерес к Торресу, кроме «МЮ», проявляет «Тоттенхэм», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Манчестере. Желание приобрести Пау выразил лично новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Еще про «Юнайтед»: англичанам понадобился грузин из Испании

Помимо Пау Торреса, состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить 21-летний вратарь испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Об этом сообщает авторитетное издание AS. По данным источника, манкунианцы видят в Мамардашвили дублера 31-летнего Давида Де Хеа.

Венсан Компани возглавит «Бернли»

Как быстро летит время! Еще недавно Венсан Компани цементировал оборону «Манчестер Сити», а уже со следующего сезона он будет тренировать «Бернли». Детали контракта между 36-летним бельгийцем и «кларетовыми» согласованы, Венсан уже работает над грядущими трансферами. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.