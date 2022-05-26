Дзюба в Китае, Салах рассказал, где проведет следующий сезон. Трансферы и слухи дня
Утренний дайджест.
Утренний дайджест.
«Зенит» объявил об уходе из команды полузащитника Магомеда Оздоева. Контракт 29-летнего футболиста с чемпионами России истекает 30 июня, и стороны не стали его продлевать.
«Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в “Зените”, но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Эксклюзив Sport24: Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, выразил разочарование темпами переговоров между ЦСКА и «Лиллем». Напомним, до сегодняшнего момента Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды и забил 8 голов в 10 матчах Премьер-лиги.
«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и “Лиллем” нет вообще никакого прогресса. Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать», — заявил Чебеджи.
«Лилль» требует за Языджи 12 миллионов евро, ЦСКА хочет снизить цену.
22 мая капитан «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что покидает клуб. Стороны не смогли договориться о продлении контракта. Свежим инсайдом о будущем Артема поделился известный футбольный менеджер Юрий Белоус.
«Не исключаю того, что у Дзюбы есть предложение от MLS. Думаю, что он вполне соответствует уровню. Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В Америке три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайгер, который пошел в “Чикаго Файр”, идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.
Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.
Какие другие варианты есть? Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — заявил Белоус.
«Вест Хэм» не воспользуется правом выкупа чешского полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сам 24-летний футболист не хочет возвращаться в Москву — вероятно, «Спартак» вновь отдаст его в аренду. Среди претендентов на Крала — «Фрайбург», «Хоффенхайм» и клубы из Англии. Контракт Алекса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.
И это — как минимум. Вчера египтянин объявил, что проведет следующий сезон на «Энфилде»:
«Я сосредоточен на команде и желании снова выиграть Лигу чемпионов. Я хочу увидеть Хендо с трофеем в руках (речь о кубке Лиги чемпионов. — Sport24), и, надеюсь, он передаст его мне. Я не хочу сейчас говорить о контракте. Я точно остаюсь на следующий сезон, это ясно».
Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении. Мохамед хочет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю, «Ливерпуль» не в состоянии удовлетворить его запросы.
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая.
Контракт другого лидера «Ливерпуля» — сенегальца Садио Мане — тоже истекает летом 2023 года. Садио, в отличие от Салаха, не стал гарантировать болельщикам, что не будет менять клубную прописку.
«Я расскажу о своем будущем после финала Лиги чемпионов. Сейчас я не скажу вам “да” или “нет”. Я дам ответ после финала», — заявил Мане, слова которого приводит Sky.
25-летний защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Предметный интерес к Торресу, кроме «МЮ», проявляет «Тоттенхэм», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Манчестере. Желание приобрести Пау выразил лично новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Помимо Пау Торреса, состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить 21-летний вратарь испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Об этом сообщает авторитетное издание AS. По данным источника, манкунианцы видят в Мамардашвили дублера 31-летнего Давида Де Хеа.
Как быстро летит время! Еще недавно Венсан Компани цементировал оборону «Манчестер Сити», а уже со следующего сезона он будет тренировать «Бернли». Детали контракта между 36-летним бельгийцем и «кларетовыми» согласованы, Венсан уже работает над грядущими трансферами. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.
По итогам сезона-2021/22 «Бернли» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.