Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:11 (мск), источник: Sport24

Дзюба в Китае, Салах рассказал, где проведет следующий сезон. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Зенит
ЦСКА
Лилль
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Вильярреал
БернлиПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

«Зенит» расстался с Оздоевым

«Зенит» объявил об уходе из команды полузащитника Магомеда Оздоева. Контракт 29-летнего футболиста с чемпионами России истекает 30 июня, и стороны не стали его продлевать.

«Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в “Зените”, но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Языджи может покинуть ЦСКА?

Эксклюзив Sport24: Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, выразил разочарование темпами переговоров между ЦСКА и «Лиллем». Напомним, до сегодняшнего момента Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды и забил 8 голов в 10 матчах Премьер-лиги.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и “Лиллем” нет вообще никакого прогресса. Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать», — заявил Чебеджи.

«Лилль» требует за Языджи 12 миллионов евро, ЦСКА хочет снизить цену.

Источник: РИА "Новости"

Будущее Дзюбы: Китай, MLS или ОАЭ

22 мая капитан «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что покидает клуб. Стороны не смогли договориться о продлении контракта. Свежим инсайдом о будущем Артема поделился известный футбольный менеджер Юрий Белоус.

«Не исключаю того, что у Дзюбы есть предложение от MLS. Думаю, что он вполне соответствует уровню. Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В Америке три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайгер, который пошел в “Чикаго Файр”, идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.

Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.

Какие другие варианты есть? Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — заявил Белоус.

Источник: РИА "Новости"

«Вест Хэм» отказался от услуг Крала

«Вест Хэм» не воспользуется правом выкупа чешского полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сам 24-летний футболист не хочет возвращаться в Москву — вероятно, «Спартак» вновь отдаст его в аренду. Среди претендентов на Крала — «Фрайбург», «Хоффенхайм» и клубы из Англии. Контракт Алекса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Что в Европе

Салах останется в «Ливерпуле» до 2023 года

И это — как минимум. Вчера египтянин объявил, что проведет следующий сезон на «Энфилде»:

«Я сосредоточен на команде и желании снова выиграть Лигу чемпионов. Я хочу увидеть Хендо с трофеем в руках (речь о кубке Лиги чемпионов. — Sport24), и, надеюсь, он передаст его мне. Я не хочу сейчас говорить о контракте. Я точно остаюсь на следующий сезон, это ясно».

Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении. Мохамед хочет зарабатывать 400 тысяч фунтов в неделю, «Ливерпуль» не в состоянии удовлетворить его запросы.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Салах остается, Мане — пока под вопросом

Контракт другого лидера «Ливерпуля» — сенегальца Садио Мане — тоже истекает летом 2023 года. Садио, в отличие от Салаха, не стал гарантировать болельщикам, что не будет менять клубную прописку.

«Я расскажу о своем будущем после финала Лиги чемпионов. Сейчас я не скажу вам “да” или “нет”. Я дам ответ после финала», — заявил Мане, слова которого приводит Sky.

«МЮ» покупает Пау Торреса

Источник: AP 2022

25-летний защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Предметный интерес к Торресу, кроме «МЮ», проявляет «Тоттенхэм», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Манчестере. Желание приобрести Пау выразил лично новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Еще про «Юнайтед»: англичанам понадобился грузин из Испании

Помимо Пау Торреса, состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить 21-летний вратарь испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Об этом сообщает авторитетное издание AS. По данным источника, манкунианцы видят в Мамардашвили дублера 31-летнего Давида Де Хеа.

Венсан Компани возглавит «Бернли»

Источник: AFP 2022

Как быстро летит время! Еще недавно Венсан Компани цементировал оборону «Манчестер Сити», а уже со следующего сезона он будет тренировать «Бернли». Детали контракта между 36-летним бельгийцем и «кларетовыми» согласованы, Венсан уже работает над грядущими трансферами. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

По итогам сезона-2021/22 «Бернли» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.

 «Не слишком короткие шорты?» Ведущая «Матч ТВ» изогнулась на камеру, объяснив, почему классно быть женщиной
«Застиг на жене незнакомого мужчину». Известный спортсмен застукал супругу с другим. Вот, что она ему закричала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь