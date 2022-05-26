Бородюк продолжит тренировать вышедшее в РПЛ «Торпедо»

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на один сезон. Вместе с Бородюком работу в клубе продолжит его тренерский штаб в составе Виктора Лосева, Николая Савичева, Андрея Каряки, Валерия Шереметова и Александра Шуленина.

«Торпедо» заняло первое место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и в следующем сезоне сыграет в Российской премьер-лиге впервые с 2005 года.