Бородюк продолжит тренировать вышедшее в РПЛ «Торпедо»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер Александр Бородюк заключил новое соглашение с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер Александр Бородюк заключил новое соглашение с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на один сезон. Вместе с Бородюком работу в клубе продолжит его тренерский штаб в составе Виктора Лосева, Николая Савичева, Андрея Каряки, Валерия Шереметова и Александра Шуленина.
«Торпедо» заняло первое место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и в следующем сезоне сыграет в Российской премьер-лиге впервые с 2005 года.
Бородюк возглавил команду в марте 2021 года, он тренировал «Торпедо» с 2013 по 2014 год. С 2002 по 2012 год входил в тренерский штаб сборной России. В последние годы Бородюк возглавлял австрийский «Хорн», сборную Казахстана и казахстанский «Кайрат».