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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бородюк продолжит тренировать вышедшее в РПЛ «Торпедо»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер Александр Бородюк заключил новое соглашение с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на один сезон. Вместе с Бородюком работу в клубе продолжит его тренерский штаб в составе Виктора Лосева, Николая Савичева, Андрея Каряки, Валерия Шереметова и Александра Шуленина.

«Торпедо» заняло первое место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и в следующем сезоне сыграет в Российской премьер-лиге впервые с 2005 года.

Бородюк возглавил команду в марте 2021 года, он тренировал «Торпедо» с 2013 по 2014 год. С 2002 по 2012 год входил в тренерский штаб сборной России. В последние годы Бородюк возглавлял австрийский «Хорн», сборную Казахстана и казахстанский «Кайрат».

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