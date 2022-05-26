Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета «Рубина» в ФНЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета казанского клуба в ФНЛ.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета казанского клуба в ФНЛ.
— Закончилась игра с «Уфой». Вы пришли на пресс-конференцию. Как прошел потом ваш вечер?
— Ничего нового, нужно было понять многие моменты, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Ко мне сын прилетал на игру, мы с ним общались, пытались отвлечься, а уже со следующего дня пошла работа.
— А когда накатило-то?
— Не накатывало. Дело в том, что накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая готова к очень большим свершениям, а потом в одну секунду по ходу сезона… Тогда накатывало. Тогда было бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируются четыре футболиста, мне это напомнило 2004 год в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов. Мы несколько матчей провели с составом из девяти человек, с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом, который был родственником одного из членов правительства. Вот это мне все напомнило. Я пытался выжать максимально из тех ребят, кто остался, и сохранить минимально лицо в этой по существу безнадежной ситуации.
— Как можно назвать ситуацию безысходной, когда шансы еще оставались?
— Да, шансы сохраняются. Мы сделали все. Болельщики видели. Спасибо, что пришли на стадион. Это реальность. Если бы нам пришлось играть стыки, то те, кто вышел бы в составе, было бы еще минус три игрока? Почему? У нас Ломовицкий, Самошников и Апшацев.
«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.