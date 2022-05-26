Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета «Рубина» в ФНЛ

— Не накатывало. Дело в том, что накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая готова к очень большим свершениям, а потом в одну секунду по ходу сезона… Тогда накатывало. Тогда было бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируются четыре футболиста, мне это напомнило 2004 год в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов. Мы несколько матчей провели с составом из девяти человек, с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом, который был родственником одного из членов правительства. Вот это мне все напомнило. Я пытался выжать максимально из тех ребят, кто остался, и сохранить минимально лицо в этой по существу безнадежной ситуации.