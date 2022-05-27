Титов: ничего нового в игре «Спартака» Ваноли не увидел. Дайте шанс Тихонову!

«Ничего нового я, увы, не увидел в игре “Спартака” при Ваноли. Да, он пытается найти какую-то схему, что-то меняет, но пока, признаюсь, нету ничего. Есть 10-е место.



Конечно, 10-е место расстраивает. Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в “Спартаке” больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову. Человек достиг всего. У него есть свои идеи, команда. Уверен, что он вернёт “Спартаку” и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков.



Почему до сих пор не дали? Без понятия. Для этого нужно понимать, кто советует и в действительности принимает решения. Я не знаю, что там сейчас происходит, так как не нахожусь в команде. А обсуждать слухи не очень хочется», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.