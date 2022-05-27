Лантратова не стали дисквалифицировать за инцидент в игре со «СКА-Хабаровском»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дисквалифицировать вратаря подмосковных «Химок» Илью Лантратова за инцидент в матче против «СКА-Хабаровска».

«КДК не стал наказывать Лантратова. Гиа Григалава (защитник “Химок” — прим. ТАСС) дисквалифицирован на два матча», — сказал собеседник агентства.

25 мая «Химки» на выезде потерпели поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Во втором тайме в одном из эпизодов Лантратов ударил болбоя, чтобы быстрее забрать мяч. После игры голкипер подмосковной команды извинился перед подростком и подарил ему свою футболку. Григалава наказан за оскорбления персонала «СКА-Хабаровска».