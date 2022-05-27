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14:12 (мск), источник: ТАСС

Лантратова не стали дисквалифицировать за инцидент в игре со «СКА-Хабаровском»

Об этом ТАСС сообщил источник.

Химки
СКА-ХабаровскПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дисквалифицировать вратаря подмосковных «Химок» Илью Лантратова за инцидент в матче против «СКА-Хабаровска».

«КДК не стал наказывать Лантратова. Гиа Григалава (защитник “Химок” — прим. ТАСС) дисквалифицирован на два матча», — сказал собеседник агентства.

25 мая «Химки» на выезде потерпели поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Во втором тайме в одном из эпизодов Лантратов ударил болбоя, чтобы быстрее забрать мяч. После игры голкипер подмосковной команды извинился перед подростком и подарил ему свою футболку. Григалава наказан за оскорбления персонала «СКА-Хабаровска».

Ответный матч между «Химками» и «СКА-Хабаровском» состоится 28 мая на стадионе «Арена-Химки». Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в премьер-лиге в новом сезоне, проигравший примет участие в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

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