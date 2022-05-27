Дзюба не собирается в Китай. Его приоритет — РПЛ
Артем Дзюба не собирается переходить в китайский чемпионат.
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Артем Дзюба не собирается переходить в китайский чемпионат.
Ранее появилась информация, что у бывшего форварда «Зенита» есть предложения из Китая, однако, как сообщает «Р-Спорт», сам игрок их не рассматривает.
Приоритетом для 33-летнего нападающего является продолжение карьеры в РПЛ.
«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема — РПЛ», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.