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16:55 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба не собирается в Китай. Его приоритет — РПЛ

Артем Дзюба не собирается переходить в китайский чемпионат.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что у бывшего форварда «Зенита» есть предложения из Китая, однако, как сообщает «Р-Спорт», сам игрок их не рассматривает.

Приоритетом для 33-летнего нападающего является продолжение карьеры в РПЛ.

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема — РПЛ», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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