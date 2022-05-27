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17:13 (мск)

«Спартак» отпразднует 100-летие на Москве-реке

Самый титулованный и популярный российский футбольный клуб — московский «Спартак» — приглашает всех красно-белых болельщиков вместе отметить 100-летний юбилей клуба. Масштабное празднование важной исторической даты пройдет с 5 по 12 июня в формате путешествия на лайнере по Москве-реке и будет доступно для болельщиков клуба бесплатно.

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Источник: РИА "Новости"

Празднование 100-летия «Спартака» пройдет при поддержке многолетнего партнера клуба компании Winline. Уже 5 июня огромный 80-метровый лайнер Winliner отправится в плавание по Москве-реке. Маршрут лайнера будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, Парк Горького и памятник Петру Первому. Загрузка и выгрузка гостей — трижды в день с Пресненской набережной.

Программа празднования 100-летия «Спартака» подразумевает несколько десятков различных мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба, а также знаменитых болельщиков красно-белых. Каждый день в рамках праздничной программы будет посвящен конкретной эпохе в столетней истории «Спартака»: «20−30-е — становление клуба»; «Золотые 50-е»; «Джазовые 60-е»; «70-е — День болельщика»; «Легендарный стиль 80-х»; «Топовые 90-е», «Новый Спартак» и «Пишем историю вместе».

Гостей Winliner ждут просмотры легендарных матчей клуба, автограф-сессии с участием кумиров красно-белых болельщиков, розыгрыши эксклюзивных подарков, тематические бары и онлайн-студия, которая будут выходить ежедневно ровно в 19:22 по московскому времени, трансляцию которой можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».

На лайнере будут выставлены уникальные экспонаты из музея ФК «Спартак», расположенного на домашней арене красно-белых. Гости Winliner смогут увидеть перчатки Селихова, в которых он взял пенальти в матче с «Легией», легендарная маска Промеса, золотая медаль сезона 2016/2017 и многое другое. Одной из главных жемчужин экспозиции станут «те самые бутсы Шмарова», в которых он забил «золотой» гол киевскому «Динамо» в чемпионском сезоне 1989 года.

«100-летие клуба — важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог “Спартак”. Подготовленная совместно с Winline программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба. Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нем участие», — отмечает владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

Принять участие в праздничных мероприятиях на Winliner сможет любой желающий — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://winliner.ru

Участие бесплатное.

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