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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

В России назвали главные качества Алипа на фоне проблем «Зенита»

Бывший генеральный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о проблемах обороны питерского клуба и дал оценку казахстанскому защитнику Нуралы Алипу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Ушел Ракицкий, нет Ловрена, появились проблемы на фланге справа, потому что Караваев часто травмируется. Приходится Сантоса, хорошего флангового игрока, перебрасывать в среднюю линию или Барриоса пускать в оборону. Вопрос по комплектованию надо решать. Причем не только по усилению обороны. Хотя Адамов, которого взяли из Екатеринбурга, практически не играл, но данные у парня неплохие. Наверное, Семак присматривается к нему. Алип — молодой и перспективный парень», — приводит слова Рапопорта «Спорт Уик-энд».

Напомним, что Алип провел в составе «Зенита» 12 официальных матчей и стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых». Арендное соглашение «Зенита» с «Кайратом» по игроку действует до конца 2022 года.

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