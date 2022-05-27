В России назвали главные качества Алипа на фоне проблем «Зенита»

«Ушел Ракицкий, нет Ловрена, появились проблемы на фланге справа, потому что Караваев часто травмируется. Приходится Сантоса, хорошего флангового игрока, перебрасывать в среднюю линию или Барриоса пускать в оборону. Вопрос по комплектованию надо решать. Причем не только по усилению обороны. Хотя Адамов, которого взяли из Екатеринбурга, практически не играл, но данные у парня неплохие. Наверное, Семак присматривается к нему. Алип — молодой и перспективный парень», — приводит слова Рапопорта «Спорт Уик-энд».