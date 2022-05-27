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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков из-за непогашенных задолженностей перед московским клубом «Чертаново», сообщается на официальном сайте РФС.

Химки
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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно релизу, «Химки» до сих пор полностью не рассчитались с «Чертаново» за трансфер 19-летнего полузащитника Артема Соколова, который состоялся в июне 2021 года. При этом Соколов уже покинул подмосковную команду. В феврале он перешел в самарские «Крылья Советов».

По решению палаты, «Химки» должны погасить все задолженности по трансферу и неустойку за просрочку платежей в течение 21 дня. Также в течение 30 дней клуб должен заплатить РФС штраф за нарушение договора с «Чертаново». Запрет на регистрацию новых игроков был наложен в качестве обеспечительной меры. Он будет снят, когда «Химки» рассчитаются по штрафу и своим долгам.

Соколов в нынешнем сезоне провел за «Химки» 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще четыре встречи он отыграл за «Крылья Советов».

Также палата по разрешению споров РФС наложила запрет на регистрацию новичков на подмосковный «Олимп-Долгопрудный», выступавший в завершившемся сезоне в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Олимп-Долгопрудный» также имеет долги перед «Чертаново» за трансферы Алексея Никитенкова, Леонида Герчикова, Дмитрия Великородного и Яна Гудкова.

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