РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Согласно релизу, «Химки» до сих пор полностью не рассчитались с «Чертаново» за трансфер 19-летнего полузащитника Артема Соколова, который состоялся в июне 2021 года. При этом Соколов уже покинул подмосковную команду. В феврале он перешел в самарские «Крылья Советов».

По решению палаты, «Химки» должны погасить все задолженности по трансферу и неустойку за просрочку платежей в течение 21 дня. Также в течение 30 дней клуб должен заплатить РФС штраф за нарушение договора с «Чертаново». Запрет на регистрацию новых игроков был наложен в качестве обеспечительной меры. Он будет снят, когда «Химки» рассчитаются по штрафу и своим долгам.

Соколов в нынешнем сезоне провел за «Химки» 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще четыре встречи он отыграл за «Крылья Советов».