РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Согласно релизу, «Химки» до сих пор полностью не рассчитались с «Чертаново» за трансфер 19-летнего полузащитника Артема Соколова, который состоялся в июне 2021 года. При этом Соколов уже покинул подмосковную команду. В феврале он перешел в самарские «Крылья Советов».
По решению палаты, «Химки» должны погасить все задолженности по трансферу и неустойку за просрочку платежей в течение 21 дня. Также в течение 30 дней клуб должен заплатить РФС штраф за нарушение договора с «Чертаново». Запрет на регистрацию новых игроков был наложен в качестве обеспечительной меры. Он будет снят, когда «Химки» рассчитаются по штрафу и своим долгам.
Соколов в нынешнем сезоне провел за «Химки» 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще четыре встречи он отыграл за «Крылья Советов».
Также палата по разрешению споров РФС наложила запрет на регистрацию новичков на подмосковный «Олимп-Долгопрудный», выступавший в завершившемся сезоне в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Олимп-Долгопрудный» также имеет долги перед «Чертаново» за трансферы Алексея Никитенкова, Леонида Герчикова, Дмитрия Великородного и Яна Гудкова.