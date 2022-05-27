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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

10 футболистов, разочаровавших в этом сезоне РПЛ. Больше всего — из «Спартака»

Есть даже представитель чемпионского «Зенита».

Спартак
Рубин
Локомотив
ЦСКА
Зенит
Динамо
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Продолжаем подводить итоги сезона в РПЛ. Топ приятных открытий чемпионата уже был. Настала очередь главных разочарований. Выбрали 10 футболистов, от которых ждали большего.

Александр Максименко, вратарь «Спартака»

Источник: Чемпионат.com

Максименко в прошлом сезоне — безоговорочный первый номер «Спартака», которого вызывают в сборную России. В этом — вратарь, который стал пропускать больше, чем отбивать, и лишился места в составе. Максименко отыграл половину чемпионата, пропустил 22 гола в 16 матчах и сел на лавку, проиграв конкуренцию Александру Селихову.

Бывший вратарь, а ныне тренер «Спартака» Артём Ребров в интервью «Чемпионату» заявил, что Максименко не стоит уходить:

— Конечно, если Максименко сам поймёт, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Но сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки. Самое простое — это взять и уйти.

Денис Макаров, полузащитник «Динамо»

Источник: Чемпионат.com

Макаров стал жертвой собственного ценника. Прошлым летом «Динамо» отдало за Дениса безумные € 7,5 млн. Но, даже если отбросить сумму трансфера (в конце концов, это не его проблема), нельзя не заметить спад в игре Макарова.

В прошлом сезоне Макаров был одним из моторов «Рубина», настрелял семь голов в РПЛ и добавил к ним один ассист. Интерес к Денису был неизбежен, и в итоге он сменил клуб. Но пока переход себя сполна не оправдал: в этом чемпионате у Макарова 3+3 по «гол+пас», однако такого влияния на игру, как в «Рубине», он не оказывает.

Жан-Филипп Гбамен, полузащитник ЦСКА

Источник: Чемпионат.com

Один из самых провальных трансферов зимнего окна, хотя на первый взгляд так может и не показаться. Гбамена арендовали у «Эвертона», где он из-за травм провёл считаное количество матчей за несколько лет. Начиналось всё неплохо: полузащитник влетел в состав ЦСКА и выдал пару неплохих игр, но потом начались проблемы. Оказалось, что Гбамен из тех опорников, которые откровенно недорабатывают и бросают позицию во время атак соперника.

За три месяца у Гбамена набежало в РПЛ 11 матчей, два гола и один ассист. Он даже забил в последней игре, где ЦСКА размазал «Ростов» со счётом 4:0. Но вряд ли по ивуарийцу будут скучать.

Фаустино Анджорин, полузащитник «Локомотива»

Источник: Чемпионат.com

Символ эпохи Ральфа Рангника в «Локомотиве». Прошлым летом Анджорина брали как одного из самых талантливых выпускников академии «Челси», но на деле получился пшик. Фаустино сыграл в РПЛ всего семь матчей, а потом травмировался и уехал в Лондон. Болельщикам он запомнился разве что голом в игре Лиги Европы с «Марселем».

Зимой Анджорин ушёл в новую аренду — в «Хаддерсфилд». В Чемпионшипе он сыграл семь матчей и забил один гол. Срок аренды подходит к концу.

Джордан Ларссон, нападающий «Спартака»

Источник: Чемпионат.com

Загадочная история. В прошлом сезоне Ларссон разрывал РПЛ — забил 15 голов, сделал пять ассистов и занял почётное третье место в списке лучших бомбардиров, уступив лишь зенитовской связке Артём Дзюба — Сердар Азмун.

Объяснить, что произошло с Ларссоном в этом сезоне, просто невозможно. К зиме Джордан подошёл с удручающей статистикой: ноль голов в 17 матчах РПЛ, один мяч в трёх играх Лиги Европы. Форварда без сомнений отпустили в аренду в Швецию. Теперь недавний любимчик болельщиков «Спартака» признаётся, что надеется не возвращаться в Россию.

Хвича Кварацхелия, полузащитник «Рубина»

Источник: Чемпионат.com

Ещё одна трансформация со знаком минус, но с более понятными причинами. В прошлом сезоне Хвича тащил «Рубин» и оформил 4+4 в 23 матчах РПЛ. Кварацхелия рвался в Европу, клуб был не против заработать, но серьёзного предложения летом так и не поступило. Для Хвичи это оказалось ударом.

У Хвичи неплохая статистика в первой половине этого сезона — 2+4 в 19 матчах. Но она обманчива. На поле был уже не тот Кварацхелия, у которого горели глаза. В марте Хвича расторг контракт с «Рубином» и уехал на родину — в «Динамо» из Батуми. Этим летом он всё же осуществит мечту и уедет в Европу, где будет выступать за «Наполи».

Юрий Дюпин, вратарь «Рубина»

Источник: Чемпионат.com

Ещё один представитель команды Леонида Слуцкого. Прошлым летом Дюпин в составе сборной поехал на Евро. Сейчас такое представить невозможно. И не только потому, что Россию отстранили от международных турниров. Главная причина — уровень Дюпина, который резко упал на фоне прошлогодних успехов. Юрий пропустил 53 мяча в 29 матчах РПЛ, практически перестал выручать и сенсационно рухнул с «Рубином» в ФНЛ.

Контракт Дюпина с «Рубином» истекает летом 2023-го. Перечеркнуть этот сезон можно только одним способом — сразу же вернуться в РПЛ.

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»

Источник: Чемпионат.com

Уже третий представитель «Спартака» в списке. В прошлом сезоне Зобнин был железным игроком старта у Доменико Тедеско, причём играл как минимум на двух позициях. Потом случился Евро, где Роман чудовищно «привёз» в решающем матче с Данией. С тех пор проблемы никуда не делись.

В этом сезоне Зобнин не только сдал в ключевых показателях, но и на время лишился места в составе «Спартака». Вернуться в основу Роману позволила лишь травма Наиля Умярова.

Джордже Деспотович, нападающий «Арсенала»

Источник: Чемпионат.com

В прошлом сезоне Деспотович в составе «Рубина» настрелял 14 голов в 26 матчах и добавил три ассиста. Казалось, что Слуцкому можно не переживать за позицию центрального нападающего. Но летом что-то изменилось. Джордже перестал забивать (один мяч в девяти встречах) и даже угодил в дубль «Рубина». На фоне провала Деспотовича появилась информация о конфликте со Слуцким, но форвард всё опровергал. Тем не менее зимой с Джордже расторгли контракт, и он укатил в тульский «Арсенал».

В новой команде Деспотович не исправился. Всего один гол и один ассист в 10 матчах РПЛ. В итоге «Арсенал» занял последнее место и вылетел в ФНЛ.

Деян Ловрен, защитник «Зенита»

Источник: Чемпионат.com

Два года назад Ловрена забирали из «Ливерпуля» в качестве замены Браниславу Ивановичу. Но повторить успех серба Деян не смог. Ловрен не без проблем отыграл первую половину этого сезона (14 матчей в РПЛ), а потом получил травму и пропустил всю весну. «Зенит» взял титул и без хорвата.

Травмой проблемы Ловрена не ограничились. Крупное хорватское издание выпустило статью с критикой Деяна, который остался в России, несмотря на события на Украине. Ловрену пришлось защищаться.

Михаил Рождественский

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