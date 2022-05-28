Сделка по продаже «Челси» за 4,25 млрд фунтов будет закрыта в понедельник
Смена владельцев в «Челси» завершится в понедельник.
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Смена владельцев в «Челси» завершится в понедельник.
Лондонцы объявили о том, что вчера было достигнуто окончательное соглашение о продаже клуба Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital. Ожидается, что сделка будет завершена 30 мая.
Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович продаст «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов.