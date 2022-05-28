«Тамбов» исключили из членов РФС

Также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва “Футбольный клуб “Зенит-Ижевск”, ассоциация “Профессиональная футбольная лига”, региональная общественная организация “Федерация футбола Республики Марий Эл” и общероссийская общественная организация инвалидов “Федерация футбола инвалидов России”.

Напомним, в октябре прошлого года суд признал футбольный клуб «Тамбов» банкротом. Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена.