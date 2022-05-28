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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» исключили из членов РФС

На конференции РФС было принято решение об исключении «Тамбова» из состава организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ТамбовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва “Футбольный клуб “Зенит-Ижевск”, ассоциация “Профессиональная футбольная лига”, региональная общественная организация “Федерация футбола Республики Марий Эл” и общероссийская общественная организация инвалидов “Федерация футбола инвалидов России”.

Напомним, в октябре прошлого года суд признал футбольный клуб «Тамбов» банкротом. Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена.

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