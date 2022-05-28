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12:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» может отказаться от Лантратова из-за стычки с болбоем. Сообщалось, что клуб заплатит 3,5 млн евро за вратаря

«Зенит» может отказаться от трансфера Ильи Лантратова из-за инцидента с болбоем.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Химок» на 72-й минуте стыкового матча за право играть в Премьер-лиге с хабаровским СКА (0:1) попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч. Из-за этого футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому. Вратарь оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, а парень упал.

После игры голкипер извинился за свое поведение. КДК РФС оштрафовал Лантратова на 50 тысяч рублей.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, поведение 26-летнего вратаря сильно озадачило руководство клуба из Санкт-Петербурга. Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за Лантратова 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 31 матч, 9 — на ноль.

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