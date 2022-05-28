«Зенит» может отказаться от Лантратова из-за стычки с болбоем. Сообщалось, что клуб заплатит 3,5 млн евро за вратаря

Вратарь «Химок» на 72-й минуте стыкового матча за право играть в Премьер-лиге с хабаровским СКА (0:1) попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч. Из-за этого футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому. Вратарь оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, а парень упал.