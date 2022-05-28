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16:04 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сохранили место в Российской премьер-лиге на сезон-2022/23

ХИМКИ /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома победил «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в ответном стыковом матче за право сыграть в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Встреча прошла в субботу на стадионе «Арена-Химки».

Химки
СКА-ХабаровскПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Химок» отметились Денис Глушаков (8-я минута, с пенальти), Резиуан Мирзов (45+2) и Александр Долгов (50). На 88-й минуте Мирзов не реализовал пенальти. Первый матч завершился победой хабаровчан со счетом 1:0. Таким образом, «Химки» одолели «СКА-Хабаровск» по сумме двух встреч и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон.

В матче в Химках не принял участия защитник подмосковной команды Гиа Григалава из-за полученной 27 мая двухматчевой дисквалификации за оскорбление представителя пресс-службы «СКА-Хабаровска» в первом стыковом матче.

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 32 очка в 30 играх. «СКА-Хабаровск» завершил сезон первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ−1) на четвертом месте с 65 очками в 38 матчах.

Главным тренером «Химок» с 23 февраля является Сергей Юран. До этого он с 2020 года возглавлял «СКА-Хабаровск». Под его руководством команда заняла 14-е место в ФНЛ в сезоне-2020/21.

В РПЛ по итогам сезона напрямую вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел», элитный дивизион покинули тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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