«Химки» сохранили место в Российской премьер-лиге на сезон-2022/23

Забитыми мячами в составе «Химок» отметились Денис Глушаков (8-я минута, с пенальти), Резиуан Мирзов (45+2) и Александр Долгов (50). На 88-й минуте Мирзов не реализовал пенальти. Первый матч завершился победой хабаровчан со счетом 1:0. Таким образом, «Химки» одолели «СКА-Хабаровск» по сумме двух встреч и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон.

В матче в Химках не принял участия защитник подмосковной команды Гиа Григалава из-за полученной 27 мая двухматчевой дисквалификации за оскорбление представителя пресс-службы «СКА-Хабаровска» в первом стыковом матче.

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 32 очка в 30 играх. «СКА-Хабаровск» завершил сезон первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ−1) на четвертом месте с 65 очками в 38 матчах.

Главным тренером «Химок» с 23 февраля является Сергей Юран. До этого он с 2020 года возглавлял «СКА-Хабаровск». Под его руководством команда заняла 14-е место в ФНЛ в сезоне-2020/21.