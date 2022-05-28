«Оренбург» обыграл «Уфу» и завоевал право выступать в Российской премьер-лиге

УФА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и завоевал путевку в Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу в Уфе.

Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Джоэль Фамейе (13-я минута), Андрей Малых (90+4), у «Уфы» отличились Юрий Журавлев (44).

Первый стыковой матч в Оренбурге завершился со счетом 2:2. «Оренбург» победил «Уфу» по сумме двух матчей и завоевал путевку в РПЛ на следующий сезон.

Последний раз команда из Оренбурга выступала в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2019/20. «Уфа» выступит в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) впервые с сезона-2013/14.

В завершившемся сезоне РПЛ «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 матчах. «Оренбург» завершил сезон ФНЛ-1 на третьем месте с 74 очками в 38 играх.