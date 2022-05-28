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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Какая развязка в стыках! «Уфа» драматично вылетела из РПЛ и прекратит существование?

«Оренбург» вывел в РПЛ 33-летний капитан, выступающий за клуб с 2010 года.

Уфа
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Источник: РИА "Новости"

После первого матча (2:2) главные тренеры «Уфы» и «Оренбурга» сделали несколько перестановок в стартовых составах. Алексей Стукалов выпустил с первых минут в ответной игре отбывших дисквалификацию Остона Урунова и Олега Иванова, Марцел Личка сделал ставку на Сергея Бреева и Михаила Сивакова, который заменил получившего красную карточку Адесойе Ойеволе.

Первую возможность открыть счёт получила «Уфа» — Гамид Агаларов откликнулся на заброс Дмитрия Кабутова, но не дотянулся до мяча, который пролетел мимо него и вратаря «Оренбурга» Евгения Гошева. Последнего подстраховали защитники, и мяч не докатился до ворот. Негласное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало через четыре минуты. После подачи с угла поля мяч нашёл в штрафной Джоэля Фамейе, который взял паузу и с помощью двух рикошетов с близкого расстояния пробил Антона Чичкана — 0:1.

Быстрый гол «Оренбурга», естественно, не входил в планы главного тренера «Уфы». Уже на 38-й минуте Стукалов решился на замену — Дилан Ортис вышел вместо Александра Сухова. В оставшиеся минуты первого тайма уфимцы обрушили град атак на ворота «Оренбурга»: Урунов и Касинтура нанесли по опасному удару с левого фланга, Владислав Камилов сыграл на подборе перед штрафной и пробил низом — мяч задел ногу защитника и проскакал в сантиметрах от штанги, а под занавес тайма Юрий Журавлёв переправил мяч головой в сетку ворот после подачи Константина Плиева ­- 1:1. Третий гол защитника в сезоне-2021/2022.

Начало второго тайма осталось за «Оренбургом». Гости взяли мяч под контроль, нанесли три удара по воротам и посадили Журавлёва и Камилова на жёлтые карточки. «Уфа» активизировалась в последние 10 минут матча: Урунов вошёл в штрафную с мячом, но тут же оказался на газоне после чистого подката защитника «Оренбурга». В оставшиеся минуты Стукалов произвёл две замены, сохранив их до самого нужного момента.

Казалось, что навала в добавленное время от «Оренбурга» не будет, однако мяч всё же оказался в воротах — 33-летний капитан команды Андрей Малых, выступающий за клуб с 2010 года, забил бесценный гол для гостей и вывел родную команду в РПЛ. Всего за несколько секунд защитник перевернул сюжет встречи.

У «Уфы» не было времени спасти игру, поэтому команда проиграла по сумме двух матчей со счётом 3:4 и впервые покинула элиту. Клуб выступал в РПЛ с сезона-2014/2015. Хочется верить, что мрачное предсказание Шамиля Газизова месячной давности не сбудется. Тогда он сказал: «Уфа» прекратит существование, если вылетит из РПЛ".

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