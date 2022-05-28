Андрей Аршавин: надеюсь, что Агаларов не переходит в «Зенит»

— «Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счета 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замены, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырех забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.
Гамид переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.