Андрей Аршавин: надеюсь, что Агаларов не переходит в «Зенит»

— «Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счета 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замены, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырех забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.

Гамид переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».