Шварц провалил второй круг в РПЛ дважды подряд. А он точно классный тренер?

Ещё в начале весны многие восхищались Сандро Шварцем. В значительной степени эйфория была связана с иллюзией борьбы за чемпионство. «Динамо» совсем немного отставало от «Зенита», и, казалось, шансы на трофей есть. А с середины апреля — четыре поражения в пяти матчах. Ок, минимальное от ЦСКА понять можно. Но три мяча от «Урала», пять от «Крыльев» и столько же от «Сочи» — это закономерность, требующая объяснений.

Причина провала в первом сезоне — молодость

Главное — это не первый подобный провал Шварца. Вернёмся на полтора года назад — к зиме 2020-го. Сандро бодро принял команду, включил в основу кучу молодёжи, которая даже закатила пять «Локомотиву». Казалось, вот оно, возрождение, да ещё и со своими воспитанниками. К декабрю команда шла на четвёртом месте, и её уже аккуратно стали называть претендентом на медали. Но перед паузой — два неприятных поражения — от «Зенита» и «Сочи». Тогда к этому не отнеслись серьёзно — тренер только изучает команду, поэтому глупо требовать от него результат. Важный аргумент.

Потом у Сандро были целые сборы, чтобы футболисты полностью приняли его ценности. И ожидалась очень бодрая весна. Но там — сначала поражение от «Спартака», а в апреле две необъяснимые неудачи с «Химками» и «Рубином». Затем ещё и ничья с «Локо»: именно этот результат выкинул «Динамо» из борьбы за еврокубки. Тогда Шварц объяснял происходящее слишком молодым составом.

«Конечно, мы расстроены и разочарованы, — говорил в конце сезона-2020/2021 тренер. — Но у нас молодая команда, пока она не всегда может показать стабильный футбол. У нас есть потенциал для развития, ресурс двигаться вперёд. Доволен тем, как пропагандируемые нами принципы реализуются в матчах. Мы должны двигаться дальше в этом направлении».

И в новом сезоне ошибки точно должны были быть учтены.

А в чём причина теперь?

Сначала был большой оптимизм. После зимних сборов Сандро излучал уверенность: «Мы провели выдающуюся работу в течение этих пяти недель. Ещё мне понравилась та атмосфера, которая сложилась внутри команды. То, как все общались друг с другом», — говорил он в интервью для официального сайта клуба.

Потом — такой же бодрый старт. И наступление апреля, когда абсолютно всё посыпалось. «Динамо» разрывало «Локо» 3:1, но не было ощущения, что команда доведёт дело до победы. А во втором тайме пустили два мяча. Что это — физика, психология или что-то ещё? Вероятно, ответ не знает и сам тренер.

Да, можно говорить о тактике, но менять Ордеца на Евгеньева, согласитесь, не то же самое, что менять Гарая на Новосельцева. Евгеньев ещё совсем недавно вызывался в сборную России. По некоторым характеристикам он уступает Ордецу, но далеко не по всем. Безусловно, такая перестановка сыграла в минус «Динамо», тем не менее это точно не основная причина всех бед. Ещё можно списать проблемы на Смолова. С весны он основной нападающий «Динамо», хотя осенью впереди играл Тюкавин. С Фёдором структура атаки изменилась, но опять же в марте и начале апреля это давало результат. А потом пошли поражения. Сам Шварц так объяснял неудачные матчи.

«Надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды», — говорил он 8 мая.

Ничего не напоминает? Причина по-прежнему важная, но, с другой стороны, вся молодёжь играет уже почти два года. За это время должна была выработаться та самая стабильность, о которой говорилось ещё в прошлом сезоне. При этом в составе и достаточно опытных игроков, а средний возраст совсем не маленький — 25,1. Так что списывать провалы только на это не стоит. И лучше поискать проблемы в себе, чем тренер, вероятно, занимается.

Но вынесенный из ошибок опыт пригодится Шварцу уже на новом месте работы. Почти наверняка сразу после финала Кубка России он улетит в Германию и возглавит «Герту». А когда это случится, «Динамо» нужно хорошо подумать над следующим тренером. Клубу точно не надо ориентироваться на громкое имя, чьи тренировки ограничатся кроссами и квадратами. Нужен вдумчивый спец, способный продолжить развитие команды. Шварц свою миссию выполнил — при нём действительно круто спрогрессировала молодёжь. Но теперь требуется и результат. И это уже проблема будущего тренера «Динамо».