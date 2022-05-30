В «Спартаке» объяснили решение расстаться с полузащитником Бакаевым параметрами клуба

«Я хочу подчеркнуть, что у меня близкие отношения с Бакаевым. Мы как друзья. Но есть параметры клуба. В этой ситуации я ничего не могу сделать. После игры с “Рубином” мы прекратили все разговоры о продлении контракта. Это зависит не от меня. У меня нет власти продлевать с ним контракт», — приводит слова Каттани «Матч ТВ».