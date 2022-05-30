В «Спартаке» объяснили решение расстаться с полузащитником Бакаевым параметрами клуба
Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.
Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.
По его словам, у него сохранились хорошие отношения с воспитанником красно-белых.
«Я хочу подчеркнуть, что у меня близкие отношения с Бакаевым. Мы как друзья. Но есть параметры клуба. В этой ситуации я ничего не могу сделать. После игры с “Рубином” мы прекратили все разговоры о продлении контракта. Это зависит не от меня. У меня нет власти продлевать с ним контракт», — приводит слова Каттани «Матч ТВ».
Контракт «Спартака» с Зелимханом Бакаевым истекает по окончании этого сезона. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет €5 млн.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник отличился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами в 35 матчах за «Спартак» во всех турнирах.