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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

В «Спартаке» объяснили решение расстаться с полузащитником Бакаевым параметрами клуба

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, у него сохранились хорошие отношения с воспитанником красно-белых.

«Я хочу подчеркнуть, что у меня близкие отношения с Бакаевым. Мы как друзья. Но есть параметры клуба. В этой ситуации я ничего не могу сделать. После игры с “Рубином” мы прекратили все разговоры о продлении контракта. Это зависит не от меня. У меня нет власти продлевать с ним контракт», — приводит слова Каттани «Матч ТВ».

Контракт «Спартака» с Зелимханом Бакаевым истекает по окончании этого сезона. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет €5 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник отличился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами в 35 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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