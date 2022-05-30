Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»
Польский полузащитник Себастьян Шиманьски объявил об уходе из московского «Динамо».
Польский полузащитник Себастьян Шиманьски объявил об уходе из московского «Динамо».
После финала Кубка России со «Спартаком» (1:2) футболист репостнул видео с матча в «сториз» своих соцсетей и подписал ролик: «Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня».
В марте СМИ сообщали, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы, и футболист покинет Россию по окончании сезона. Позже в «Динамо» заявили, что не видят смысла комментировать многочисленные слухи.
Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне Себастьян принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года игрок вызывается в сборную Польши.