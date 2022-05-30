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13:01 (мск), источник: Sport24

Гамид Агаларов может перейти в клуб из Бельгии

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, сразу несколько бельгийских клубов претендуют на Агаларова. Также у форварда есть предложение из РПЛ, но Гамид склоняется к переезду за рубеж.

Напомним, в прошедшем сезоне 21-летний Гамид Агаларов забил за «Уфу» 20 голов и стал лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги. Башкирский клуб хочет выручить за продажу своего форварда 5 миллионов евро.

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