Гамид Агаларов может перейти в клуб из Бельгии
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил «Матч ТВ».
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По данным источника, сразу несколько бельгийских клубов претендуют на Агаларова. Также у форварда есть предложение из РПЛ, но Гамид склоняется к переезду за рубеж.
Напомним, в прошедшем сезоне 21-летний Гамид Агаларов забил за «Уфу» 20 голов и стал лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги. Башкирский клуб хочет выручить за продажу своего форварда 5 миллионов евро.