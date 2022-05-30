Алексей Стукалов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
Тренер работал в клубе с апреля 2021 года.
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Тренер работал в клубе с апреля 2021 года.
ТАСС, 30 мая. Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов расторг контракт с футбольным клубом и покинул свой пост. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.
Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В субботу «Уфа» на своем поле уступила «Оренбургу» со счетом 1:2 во втором стыковом матче и не смогла сохранить прописку в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. «Уфа» выступит в первом дивизионе Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) впервые с сезона-2013/14.
Стукалов был назначен на пост главного тренера уфимского клуба в апреле 2021 года. Ранее специалист возглавлял московский «Велес», выступающий в ФНЛ.