Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»
Итальянский тренер Паоло Ваноли принял решение покинуть «Спартак».
Итальянский тренер Паоло Ваноли принял решение покинуть «Спартак».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.
«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещё не было», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.