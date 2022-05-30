Федун и Зарема отойдут от управления «Спартаком». Финансировать клуб будет «Лукойл»
Леонид Федун и Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».
Леонид Федун и Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Федун сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления клубом.
Финансированием «Спартака» займутся непосредственно «Лукойл» и Федун, однако объем дотаций существенно снизится.
Считается, что у «Спартака» три основных акционера — Вагит Алекперов (36,8% акций), Леонид Федун (32,7% акций) и некое неназванное лицо (30,5% акций).
Ранее сообщалось, что бюджет «Спартака» сократится с 11 до 4 млрд рублей за 2 года. Карпов отмечает, что этот процесс будет развиваться еще быстрее.
После вчерашней победы красно-белых в БЕТСИТИ Кубке России Федун сказал: «Я пришел в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся».