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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Федун и Зарема отойдут от управления «Спартаком». Финансировать клуб будет «Лукойл»

Леонид Федун и Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Федун сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления клубом.

Финансированием «Спартака» займутся непосредственно «Лукойл» и Федун, однако объем дотаций существенно снизится.

Считается, что у «Спартака» три основных акционера — Вагит Алекперов (36,8% акций), Леонид Федун (32,7% акций) и некое неназванное лицо (30,5% акций).

Ранее сообщалось, что бюджет «Спартака» сократится с 11 до 4 млрд рублей за 2 года. Карпов отмечает, что этот процесс будет развиваться еще быстрее.

После вчерашней победы красно-белых в БЕТСИТИ Кубке России Федун сказал: «Я пришел в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся».

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