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15:01 (мск), источник: Sport24

Мележиков: Надеюсь, Ваноли не уйдет из «Спартака». Паоло ничего не говорил клубу об этом

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли со своего поста.

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— Ваноли останется в Спартаке?

— Не знаю. Надеюсь, что да. Клубу Ваноли ничего не говорил. Также, как и вы, узнал об этом из телеграма. Вчера предпосылок не было.

Сегодня встреча и подведение итогов с тренерским штабом и селекционерами. Там услышим или желание продолжить работу, или, как пишут телеграм-каналы, нежелание. Допускаю все, в нашей жизни может быть все, что угодно, — заявил Мележиков в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Напомним, контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России.

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