Мележиков: Надеюсь, Ваноли не уйдет из «Спартака». Паоло ничего не говорил клубу об этом

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— Ваноли останется в Спартаке?

— Не знаю. Надеюсь, что да. Клубу Ваноли ничего не говорил. Также, как и вы, узнал об этом из телеграма. Вчера предпосылок не было.

Сегодня встреча и подведение итогов с тренерским штабом и селекционерами. Там услышим или желание продолжить работу, или, как пишут телеграм-каналы, нежелание. Допускаю все, в нашей жизни может быть все, что угодно, — заявил Мележиков в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.