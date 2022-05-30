Мележиков: Надеюсь, Ваноли не уйдет из «Спартака». Паоло ничего не говорил клубу об этом
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли со своего поста.
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли со своего поста.
— Ваноли останется в Спартаке?
— Не знаю. Надеюсь, что да. Клубу Ваноли ничего не говорил. Также, как и вы, узнал об этом из телеграма. Вчера предпосылок не было.
Сегодня встреча и подведение итогов с тренерским штабом и селекционерами. Там услышим или желание продолжить работу, или, как пишут телеграм-каналы, нежелание. Допускаю все, в нашей жизни может быть все, что угодно, — заявил Мележиков в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
Напомним, контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России.