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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун покидает «Спартак»? Что значит его заявление после финала кубка

Корреспондент РИА Новости в блоге агентства вспоминает, сколько раз Леонид Федун отдалялся от управления «Спартаком» и чем все это заканчивалось.

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Источник: РИА "Новости"
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Болельщики «Спартака» любят говорить о том, что победы «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и других команд журналисты обсуждают минут пять, максимум — десять, а потом снова переключаются на самый популярный российский клуб, какими бы ни были его результаты. Ну или бросаются говорить о каком-нибудь чудачестве Артема Дзюбы (воспитанника «Спартака», если кто-то забыл), который то в костюме Дэдпула на награждение выйдет, то скандал вокруг пари устроит.

Вчера Леонид Федун перетянул внимание на себя ничуть не хуже Дзюбы. Сразу после награждения «Спартака» за победу в Кубке России босс «красно-белых» намекнул на грядущий уход из клуба. «Я пришел в 2003 году с победой в Кубке. Так что у меня цикл замкнулся», — сказал Федун «Матч ТВ». Все моментально забыли про голы Александра Соболева и Куинси Промеса. Теперь новостные ленты забиты не обсуждениями победы «Спартака» над «Динамо», а размышлениями о суровом будущем московского клуба.

«Вы кого мне притащили?»

На самом деле эмоциональный Леонид Арнольдович далеко не первый раз не то что намекает, а прямым текстом обещает покинуть клуб.

Самое громкое заявление случилось еще шесть лет назад, сразу после завершения сезона-2014/15, когда «Спартак» финишировал шестым. Тогда это была даже не фраза, сгоряча брошенная журналистам, а официальное заявление на сайте клуба. Вычитанное и заверенное. Вот что тогда говорил Федун: «Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу “Спартака”. Понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам. Пусть бог хранит “Спартак”.

В реальности Федуна хватило максимум на сезон. Официально ключевые решения по ходу чемпионата-2015/16 вроде бы принимал гендиректор Сергей Родионов, но у знающих людей уже тогда были подозрения, что все согласовывается с владельцем клуба.

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В августе 2016 года Федун окончательно вернулся на первый план и уволил главного тренера Дмитрия Аленичева за вылет от кипрского АЕКа в квалификации Лиги Европы.

Позже Федун в интервью «Чемпионату», рассуждая о назначении Аленичева, пригвоздил и тренера, и тех самых «профессионалов» из руководства фразой «Вы кого мне притащили?».

Заменивший россиянина итальянец Массимо Каррера весной 2017 года сделал «Спартак» чемпионом, и в этот момент уже ни у кого не было сомнений — у Федуна снова в руках вся полнота власти в клубе. «У Карреры полный кредит доверия. Это даже не вопрос», — говорил Федун РИА Новости в начале мая 2017 года. Вряд ли устранившийся от руководства человек может позволить себе такие заявления.

Выход на биржу

Однако скоро в чемпионском «Спартаке» начались неурядицы. «Красно-белые» завершили сезон на третьем месте, а потом не смогли пробиться в группу Лиги чемпионов. В итоге «полный кредит доверия» Карреры закончился в октябре 2018-го — итальянец был уволен.

Федун тем временем снова заговорил об уходе. Летом 2019-го он дал большое интервью «Чемпионату», в котором подробно рассказал, что к 2023 году планирует передать клуб в руки болельщиков. Планировалось, что контрольный пакет акций «красно-белых» отдадут в некоммерческую организацию, а ее членами станут все желающие.

Подобную идею Федун продвигает уже с 2004 года. Именно тогда он впервые заявил о возможном размещении акций клуба на бирже. Позже он еще несколько раз повторял эту мысль, но детальный план с конкретными датами был представлен именно летом 2019-го.

Явление Заремы

Позже разговоры про передачу клуба болельщикам в 2023 году затихли, но даже без заявлений Федуна стало понятно, что как минимум часть власти в клубе он все-таки делегировал. Своей супруге Зареме Салиховой.

Все началось летом 2020-го, когда Зарема прибыла на совет директоров «Спартака», а одновременно в нескольких больших спортивных изданиях появились материалы о том, какую большую роль Салихова играет в жизни клуба.

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Со временем Зарема стала более публичной — она заводила телеграм-канал, где пикировалась со спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, а сейчас у нее есть несколько авторских колонок в различных СМИ.

В декабре 2021 года инсайдеры сообщили, что Зарема окончательно стала главным человеком в «Спартаке». Якобы именно она вела переговоры с Лукой Каттани, который позже стал спортивным директором клуба и представителями Паоло Ваноли, который заменил Руя Виторию на посту главного тренера.

Всю весну на фоне сложной экономической ситуации инсайдеры обсуждали возможный уход Федуна из «Спартака», а вчера они получили обильную пищу в виде фразы про «замкнувшийся круг».

Вот только кто может уверенно сказать, что в действительности стоит за фразой Федуна: сиюминутные эмоции, желание отдать еще больше власти в клубе супруге, напоминание про выпуск акций в 2023 году или банальный троллинг любителей сплетен? Это «Спартак» — здесь нельзя быть уверенным ни в чем.

Автор: Сергей Яременко

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