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17:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» выкупили Гапонова у «Спартака»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Илья Гапонов, выступавший в весенней части сезона в «Крыльях Советов» на правах аренды, перешел в состав самарской команды на постоянной основе, сообщается на официальном сайте волжского клуба.

Крылья Советов
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Источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» заключили с 24-летним защитником контракт сроком на три года. Сумма трансфера не разглашается. По информации Transfermarkt, она составила 281 тысячу евро.

«Илья — российский защитник с массой сильных игровых качеств. Ему 24 года, это отличный футбольный возраст. Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением. Илья проявил себя в матчах за “Крылья”, и мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать вместе с нашей командой», — прокомментировал трансфер Гапонова спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Гапонов, воспитанник «Строгино», перешел в «Спартак» в 2018 году, а дебютировал в основной команде «красно-белых» в апреле 2019 года. С тех пор защитник провел за «Спартак» 23 матча, став в сезоне-2020/21 серебряным призером чемпионата России в составе «красно-белых». В минувшем сезоне Гапонов успел провести за «Крылья Советов» шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился одной голевой передачей.

Также «Крылья Советов» подписали новый контракт с вратарем команды Евгением Фроловым. Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на два года.

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