Зачем «Зениту» Бакаев? Неужели на место Малкома?

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Потенциально скандальный трансфер.

После победы над «Динамо» в финале Кубка России 25-летний хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что покидает воспитавший его клуб, а в понедельник в соцсетях попрощался с болельщиками красно-белых. Слухи об уходе полузащитника зрели давно: тема его истекающего контракта была одной из основных весь сезон, и сам Бакаев заявлял, что хочет остаться в «Спартаке». Но в мае «РБ Спорт» опубликовал инсайд: игрок может перейти в «Зенит» на правах свободного агента. И сейчас вариант с невской командой остается самым вероятным.

Сам факт перехода воспитанника «Спартака» в «Зенит» потенциально станет одной из главных тем трансферного окна. Бакаева будут сравнивать с Артемом Дзюбой, он точно испортит отношения с болельщиками красно-белых и будет прохладно принят «виражом». Но на эту ситуацию важно взглянуть и под практическим углом: зачем вообще Сергею Семаку нужен этот игрок?

Правый вингер

Начнем с простейшего — позиция. Бакаев — атакующий футболист, который в академии красно-белых и «Спартаке-2» чаще всего занимал место левого полузащитника. Однако во взрослом футболе из Зелимхана сделали инвертированного вингера, то есть левшу, играющего на правом фланге. Это позволило Бакаеву раскрыться за счет смещений в центр, разрезающих передач и, конечно, неординарного дриблинга.

У «Зенита» есть левша на правом фланге — Малком. Но у бразильца фактически нет дублера: если он в минувшем сезоне не мог играть, то на правом краю выходил либо Далер Кузяев, либо Андрей Мостовой. И тот и другой — правоногие, что, естественно, влияло на структуру атак «Зенита» в отдельных матчах. Бакаев по качествам напоминает Малкома: оба быстрые, обожают лезть в обводку, но у бразильца дриблинг эффективнее. Во многом — из-за разницы в росте (зенитовец ниже на 9 сантиметров), а также смещенного вниз центра тяжести у Малкома.

И по статистике, и визуально Бакаев проигрывает южноамериканцу. Российский хавбек в минувшем чемпионате не забил ни одного мяча (хотя отличался голами в Кубке и Лиге Европы). Все основные метрики — на стороне бразильца. И продвинутые тоже — например, xG (качество ударов) и xA (качество обостряющих передач).

Статистика Зелимхана Бакаева и Малкома в РПЛ-2021/22

Бакаев Малком Матчи 26 24 Минуты 1383 1865 Голы 0 8 Удары 19 52 Гол. передачи 6 6 Передачи под удар 56 61 Точность передач 71,6% 83,6% Попытки дриблинга 29 43 Успешность дриблинга 54,7% 67,2% xG 2,96 6,30 xA 3,84 6,61

Все данные — Opta

Игрок для контратак

Бакаев даже без сравнений с Малкомом не кажется очевидным усилением «Зенита». Зелимхан ярко проявил себя в «Арсенале» при Олеге Кононове и Игоре Черевченко («8+4» в сезоне-2018/19) и в «Спартаке» при Доменико Тедеско («10+14» в сезоне-2019/20), но после этого прогресс замедлился. У него все еще неплохая статистика голевых передач, но результативность резко упала — всего четыре гола за два последних сезона во всех турнирах.

Распространен слух, согласно которому на Бакаева повлиял коронавирус: он подхватил ковид в 2020 году и якобы долго приходил в себя. Но скорее дело в тренерской чехарде, частой смене позиций и недоверии. Важна и философия тренеров: в «Арсенале» и у Тедеско в «Спартаке» Бакаев был эффективен в вертикальном контратакующем футболе. А Семак от этого стиля уже отошел. Первую половину сезона-2020/21 Зелимхан отыграл на месте «десятки», где к нему было много вопросов, а после прихода Квинси Промеса зимой Бакаев вообще выпал из состава — вторая половина того сезона напрочь вылетела из карьеры полузащитника.

Руй Витория вернул Бакаева на место правого вингера, но прежнего Зелимхана при португальце мы не видели. Паоло Ваноли сместил россиянина в полуфланг, где он неплохо взаимодействовал с Промесом, но вспыхивал лишь отрезками (например, в мартовском матче с «Динамо»). Почему так — загадка. Возможно, дело в психологии, ведь, во-первых, весь сезон Бакаев не знал о своем будущем, во-вторых, сам он очень эмоциональный и зависимый от моментов футболист. Пара неудачных ударов — и вся игра может повалиться.

Брать Бакаева — риск для «Зенита» еще и с точки зрения атмосферы в команде. Его осенний выпад в сторону Виктора Мозеса («он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать») указывает на непростые взаимоотношения Зелимхана с партнерами. А на днях хавбек признался, что его задели слова Ваноли об игровых качествах в интервью «СЭ». Итальянец сказал: «У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол — это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете. Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда — индивидуально, когда — в два касания».

Лимит и возможное решение ФИФА

Пока все выглядит так, что Бакаев, если перейдет, будет дублером Малкома. Против Зелимхана играет и лимит, который уже одобрило Министерство спорта: со следующего сезона в заявке клубов РПЛ могут находиться до 13 легионеров. В такой ситуации брать обладателя паспорта с приличной зарплатой на скамейку как минимум странно. Но есть нюанс.

Этот нюанс — ФИФА, которая может разрешить иностранным футболистам уходить из российских клубов без компенсации. Сейчас легионеры «Зенита» не собираются покидать Санкт-Петербург, но ФИФА может все перевернуть, и на того же бесплатного Малкома обязательно возникнет спрос в Европе. Если бразильцы уйдут, то Бакаев моментально станет футболистом основы.

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