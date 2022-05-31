Зачем «Зениту» Бакаев? Неужели на место Малкома?
Разбираемся, может ли принести пользу чемпионам России объявивший об уходе из «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев.
Разбираемся, может ли принести пользу чемпионам России объявивший об уходе из «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев.
После победы над «Динамо» в финале Кубка России 25-летний хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что покидает воспитавший его клуб, а в понедельник в соцсетях попрощался с болельщиками красно-белых. Слухи об уходе полузащитника зрели давно: тема его истекающего контракта была одной из основных весь сезон, и сам Бакаев заявлял, что хочет остаться в «Спартаке». Но в мае «РБ Спорт» опубликовал инсайд: игрок может перейти в «Зенит» на правах свободного агента. И сейчас вариант с невской командой остается самым вероятным.
Сам факт перехода воспитанника «Спартака» в «Зенит» потенциально станет одной из главных тем трансферного окна. Бакаева будут сравнивать с Артемом Дзюбой, он точно испортит отношения с болельщиками красно-белых и будет прохладно принят «виражом». Но на эту ситуацию важно взглянуть и под практическим углом: зачем вообще Сергею Семаку нужен этот игрок?
Начнем с простейшего — позиция. Бакаев — атакующий футболист, который в академии красно-белых и «Спартаке-2» чаще всего занимал место левого полузащитника. Однако во взрослом футболе из Зелимхана сделали инвертированного вингера, то есть левшу, играющего на правом фланге. Это позволило Бакаеву раскрыться за счет смещений в центр, разрезающих передач и, конечно, неординарного дриблинга.
У «Зенита» есть левша на правом фланге — Малком. Но у бразильца фактически нет дублера: если он в минувшем сезоне не мог играть, то на правом краю выходил либо Далер Кузяев, либо Андрей Мостовой. И тот и другой — правоногие, что, естественно, влияло на структуру атак «Зенита» в отдельных матчах. Бакаев по качествам напоминает Малкома: оба быстрые, обожают лезть в обводку, но у бразильца дриблинг эффективнее. Во многом — из-за разницы в росте (зенитовец ниже на 9 сантиметров), а также смещенного вниз центра тяжести у Малкома.
И по статистике, и визуально Бакаев проигрывает южноамериканцу. Российский хавбек в минувшем чемпионате не забил ни одного мяча (хотя отличался голами в Кубке и Лиге Европы). Все основные метрики — на стороне бразильца. И продвинутые тоже — например, xG (качество ударов) и xA (качество обостряющих передач).
|Бакаев
|Малком
|Матчи
|26
|24
|Минуты
|1383
|1865
|Голы
|0
|8
|Удары
|19
|52
|Гол. передачи
|6
|6
|Передачи под удар
|56
|61
|Точность передач
|71,6%
|83,6%
|Попытки дриблинга
|29
|43
|Успешность дриблинга
|54,7%
|67,2%
|xG
|2,96
|6,30
|xA
|3,84
|6,61
Все данные — Opta
Бакаев даже без сравнений с Малкомом не кажется очевидным усилением «Зенита». Зелимхан ярко проявил себя в «Арсенале» при Олеге Кононове и Игоре Черевченко («8+4» в сезоне-2018/19) и в «Спартаке» при Доменико Тедеско («10+14» в сезоне-2019/20), но после этого прогресс замедлился. У него все еще неплохая статистика голевых передач, но результативность резко упала — всего четыре гола за два последних сезона во всех турнирах.
Распространен слух, согласно которому на Бакаева повлиял коронавирус: он подхватил ковид в 2020 году и якобы долго приходил в себя. Но скорее дело в тренерской чехарде, частой смене позиций и недоверии. Важна и философия тренеров: в «Арсенале» и у Тедеско в «Спартаке» Бакаев был эффективен в вертикальном контратакующем футболе. А Семак от этого стиля уже отошел. Первую половину сезона-2020/21 Зелимхан отыграл на месте «десятки», где к нему было много вопросов, а после прихода Квинси Промеса зимой Бакаев вообще выпал из состава — вторая половина того сезона напрочь вылетела из карьеры полузащитника.
Руй Витория вернул Бакаева на место правого вингера, но прежнего Зелимхана при португальце мы не видели. Паоло Ваноли сместил россиянина в полуфланг, где он неплохо взаимодействовал с Промесом, но вспыхивал лишь отрезками (например, в мартовском матче с «Динамо»). Почему так — загадка. Возможно, дело в психологии, ведь, во-первых, весь сезон Бакаев не знал о своем будущем, во-вторых, сам он очень эмоциональный и зависимый от моментов футболист. Пара неудачных ударов — и вся игра может повалиться.
Брать Бакаева — риск для «Зенита» еще и с точки зрения атмосферы в команде. Его осенний выпад в сторону Виктора Мозеса («он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать») указывает на непростые взаимоотношения Зелимхана с партнерами. А на днях хавбек признался, что его задели слова Ваноли об игровых качествах в интервью «СЭ». Итальянец сказал: «У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол — это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете. Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда — индивидуально, когда — в два касания».
Пока все выглядит так, что Бакаев, если перейдет, будет дублером Малкома. Против Зелимхана играет и лимит, который уже одобрило Министерство спорта: со следующего сезона в заявке клубов РПЛ могут находиться до 13 легионеров. В такой ситуации брать обладателя паспорта с приличной зарплатой на скамейку как минимум странно. Но есть нюанс.
Этот нюанс — ФИФА, которая может разрешить иностранным футболистам уходить из российских клубов без компенсации. Сейчас легионеры «Зенита» не собираются покидать Санкт-Петербург, но ФИФА может все перевернуть, и на того же бесплатного Малкома обязательно возникнет спрос в Европе. Если бразильцы уйдут, то Бакаев моментально станет футболистом основы.
В «Зените» что-то знают?
Гоша Чернов