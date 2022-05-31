«Уфа» может начать сезон в ФНЛ-2. Профессиональный статус хотят сохранить ради детской школы

По данным «Матч ТВ», руководство уфимского клуба намерено сделать все возможное, чтобы «Уфа» сохранила профессиональный статус. Одна из причин — детская школа «Уфы», в которой занимаются более полутора тысяч детей.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что с высокой долей вероятности «Уфа» начнет новый сезон в ФНЛ−2 из-за отсутствия должного финансирования. Но у руководства «Уфы» еще есть надежда на то, что деньги удастся найти, и команда выступит в Олимп-ФНЛ.

Сообщалось, что «Уфа» может потерять профессиональный статус, если не снизит все зарплаты вдвое. В начале мая гендиректор клуба Шамиль Газизов говорил, что вылет в ФНЛ может поставить под угрозу существование «Уфы»: «Если “Уфа” вылетит, ее не будет. Мы от госфинансирования пытаемся уйти, но это можно сделать только в РПЛ».