Грозненский «Ахмат» покинули шесть футболистов

За команду более не будут выступать Виталий Гудиев, Себаи Сенин, Александр Пуцко, Виталий Лысцов («Локомотив»), Игорь Коновалов («Рубин») и Артем Архипов («Кубань»). Последние трое выступали за «Ахмат» на правах аренды. Гудиев представлял клуб из столицы Чечни с 2014 года, Пуцко — с 2020 года.