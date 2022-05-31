Грозненский «Ахмат» покинули шесть футболистов
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Шесть игроков покинули по истечении срока действия контракта футбольный клуб «Ахмат», сообщается в Telegram-канале грозненцев.
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Шесть игроков покинули по истечении срока действия контракта футбольный клуб «Ахмат», сообщается в Telegram-канале грозненцев.
За команду более не будут выступать Виталий Гудиев, Себаи Сенин, Александр Пуцко, Виталий Лысцов («Локомотив»), Игорь Коновалов («Рубин») и Артем Архипов («Кубань»). Последние трое выступали за «Ахмат» на правах аренды. Гудиев представлял клуб из столицы Чечни с 2014 года, Пуцко — с 2020 года.
«Ахмат» по итогам сезона занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.