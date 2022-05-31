«Локомотив» объявил об уходе Рыбуса. Он выиграл с клубом четыре трофея
Мачей Рыбус покинет «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Срок действующего соглашения футболиста с клубом истекает 30 июня.
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Мачей Рыбус покинет «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Срок действующего соглашения футболиста с клубом истекает 30 июня.
«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит Мачея за годы, проведенные в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.
Поляк присоединился к московскому клубу в 2017 году. Он провел за «Локомотив» 136 матчей, забил 3 гола и отдал 12 передач. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея — чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.