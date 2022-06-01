Троллинг, трофеи и травма: заслужил ли сын олигарха роль футбольного мема?

Защитник последние несколько лет лечил колено, и вот его история в столичной команде подошла к концу. Возможно, что и карьера тоже.

В России Ротенберг сменил несколько клубов, и практически везде на него лепили клеймо «сын олигарха». Многие любители футбола, которым отчасти присущи маниакальная недоверчивость и упорное желание верить в лозунг «Тут играют только блатные», нашли в Борисе подтверждение всем своим страхам и предположениям. Защитника поливали грязью в соцсетях, глумились, когда он ошибался на поле, и иронизировали, видя его фото с трофеями.

Надо отдать должное игроку — ни разу он не позволял себе публично ответить хейтерам. Да, наверняка Ротенберг-младший осознавал свой уровень и понимал, что недостаток таланта можно компенсировать только трудом. Вместо пахоты на тренировках он мог выбрать размеренную жизнь где-нибудь заграницей, но выбрал футбол, который, по рассказам многих его партнеров, искренне любит. Кто-нибудь может вспомнить, чтобы Борис засветился в хоть малейшем скандале?

В общении с прессой игрок также всегда был корректен, чем вызывал искреннюю симпатию не только коллег, но и фанатов той команды, за которую играл. В «Локомотиве» он вообще стал своим, и было интересно наблюдать, как уже бывший тренер команды Юрий Семин по-отечески обсуждает с Ротенбергом-младшим нюансы тактики. А как вам душевный гопак от защитника на площади черкизовского стадиона после победы в чемпионате России? Но больше всего поразило, как после очередного занятия на базе в Баковке Борис вместо просмотра видео на телефоне мило болтал с вахтершей и охранником без малейшего налета зазнайства. Редкий случай, на самом деле.

Футбольная судьба обошлась с Ротенбергом-младшим жестоко, так и не дав ему шанса провести прощальный матч за «Локомотив». Именно это желание было основным мотивом ежегодной пролонгации его контракта. По словам агента игрока Дмитрия Селюка, клуб таким образом поступает порядочно, как бы компенсируя неудачную операцию на колене и затянувшееся лечение, которое существенно сократило спортивную карьеру Ротенберга-младшего. Наверняка чуть позже Борис расскажет всю правду, но стоит отметить, что во время действия соглашения с клубом он отказывался выносить сор из избы. Более того, еще больше работал с физиотерапевтами и врачами, чтобы вернуться на поле. Но, видимо, не судьба.

Уже несколько лет ходят разговоры о том, что Борис после завершения карьеры станет футбольным функционером. Эту идею поддерживает и Семин: «Если говорить о дальнейшей его карьере, то я считаю, что это может быть очень хороший спортивный руководитель, потому что он досконально знает футбол, относится к нему в наивысшей мере профессионально, он понимает, что футбол не обманешь. У него очень большой путь в футболе, дай бог ему удачи», — заявил именитый тренер РИА Новости.