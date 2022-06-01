В России вступил в силу закон о Fan ID

Таким образом, с появлением Fan ID в законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале «Госуслуги».