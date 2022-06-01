Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Польша
Уэльс
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Кержаков: контракт с «Нижним» закончился 1 июня. Конкретных переговоров о продлении нет

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что с ним не продлили контракт.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— «Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его на ринге. Видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь