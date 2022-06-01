Кержаков: контракт с «Нижним» закончился 1 июня. Конкретных переговоров о продлении нет

— «Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.