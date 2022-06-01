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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» объявил о возвращении Константина Кучаева в ЦСКА

Полузащитник Константин Кучаев вернулся из «Рубина» в ЦСКА, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Футболист покинул «Рубин» по истечении срока действия арендного соглашения.

«Удачи в дальнейшей карьере, Константин!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Кучаев перешёл в «Рубин» из ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В сезоне-2021/2022 24-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Рубин» уступил «Уфе» в матче 30-го тура РПЛ со счётом 1:2. В результате казанцы завершили сезон на 15-м месте в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ впервые за 19 сезонов. Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат страны с ЦСКА.

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