«Рубин» объявил о возвращении Константина Кучаева в ЦСКА

Кучаев перешёл в «Рубин» из ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В сезоне-2021/2022 24-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин», забил один гол и отдал одну результативную передачу.