«Эльче» выкупил Эсекиэля Понсе у «Спартака»
«Спартак» объявил о том, что «Эльче» выкупил арендованного у московского клуба форварда Эсекиэля Понсе.
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«Спартак» объявил о том, что «Эльче» выкупил арендованного у московского клуба форварда Эсекиэля Понсе.
Испанский клуб воспользовался опцией выкупа 25-летнего аргентинца, прописанной в арендном соглашении. Как сообщает официальный сайт «Эльче», нападающий подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
Понсе играл за «Эльче» на правах аренды с февраля 2022 года. Форвард забил 1 гол в 13 матчах за команду. По данным портала Transfermarkt.com выкуп форварда обошелся испанскому клубу в 4 миллиона евро.
Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года. На счету аргентинца 25 голов и 5 результативных передач в 73 играх за красно-белых.