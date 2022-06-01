«Эльче» выкупил Эсекиэля Понсе у «Спартака»

Испанский клуб воспользовался опцией выкупа 25-летнего аргентинца, прописанной в арендном соглашении. Как сообщает официальный сайт «Эльче», нападающий подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Понсе играл за «Эльче» на правах аренды с февраля 2022 года. Форвард забил 1 гол в 13 матчах за команду. По данным портала Transfermarkt.com выкуп форварда обошелся испанскому клубу в 4 миллиона евро.