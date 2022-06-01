Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

"В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия — это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось. Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле.