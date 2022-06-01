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20:36 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни

Бывший футболист московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни.

Ротор
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Источник: pfc-cska.com

Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале.

«Умер Александр Беркетов. Тромб…. Талант. Один из самых ярких игроков той молодёжной сборной Семака-Хохлова-Радимова. Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил», — написал Казаков.

В составе ЦСКА Беркетов становился чемпионом и обладателем Кубка России. Закончил карьеру в 2004 году в возрасте 28 лет.

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