Экс-футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни
Бывший футболист московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни.
Ротор
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Бывший футболист московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни.
Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале.
«Умер Александр Беркетов. Тромб…. Талант. Один из самых ярких игроков той молодёжной сборной Семака-Хохлова-Радимова. Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил», — написал Казаков.
В составе ЦСКА Беркетов становился чемпионом и обладателем Кубка России. Закончил карьеру в 2004 году в возрасте 28 лет.