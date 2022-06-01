Экс-футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни

Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале.

«Умер Александр Беркетов. Тромб…. Талант. Один из самых ярких игроков той молодёжной сборной Семака-Хохлова-Радимова. Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил», — написал Казаков.