Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью Коммент. Шоу говорил, что “болеет”. Так вот у него всё серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить всё могут в любой день и час), и всё что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала Собчак.