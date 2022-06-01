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23:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкологическое заболевание. Об этом Собчак сообщила в своём телеграм-канале.

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Источник: Reuters

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью Коммент. Шоу говорил, что “болеет”. Так вот у него всё серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить всё могут в любой день и час), и всё что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала Собчак.

Галицкий является основателем и владельцем «Краснодара». Краснодарскому клубу в феврале 2023 года исполнится 15 лет. Завершившийся сезон Российской Премьер-Лиги «Краснодар» закончил на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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