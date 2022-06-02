Кофрие: Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине

— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

— Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи… Это самое важное.

— Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

— Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».