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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кофрие: Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в составе московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

— Конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи… Это самое важное.

— Остаешься ли ты в «Спартаке» на следующий сезон?

— Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

Кофрие перешел в «Спартак» по ходу сезона-2021/22. За красно-белых 25-летний футболист провел 17 матчей в Тинькофф РПЛ и записал на свой счет одну передачу.

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