Аршавин: если судьи боятся назначать в адрес «Зенита» пенальти, то это проблема их корпуса

«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше — это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило», — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».