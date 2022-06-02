Аршавин — о «Спартаке»: Когда команда на 10-м месте, она должна поискать проблемы сначала в себе

— Это чемпионство стало следствием отсутствия конкуренции в РПЛ?

— С любыми командами надо быть хорошо готовым к борьбе. «Зенит» демонстрирует это из года в год. Команда имеет хороший состав, проводится качественная тренерская работа — все это обусловливает то, что «Зенит» находится на вершине. К тому же у конкурентов происходит неразбериха, это играет нам только в плюс.

— А с чем связана эта неразбериха в других командах?

— Где-то перестраивается стратегия, где-то нет стабильного руководства, где-то тренерский штаб меняется раз в полгода. У «Зенита» есть и стабильное руководство, и тренерский штаб, который уверен в завтрашнем дне. И, как следствие, эта команда уже четвертый год становится чемпионом.

— Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?