Аршавин — о «Спартаке»: Когда команда на 10-м месте, она должна поискать проблемы сначала в себе

— Это чемпионство стало следствием отсутствия конкуренции в РПЛ?
— С любыми командами надо быть хорошо готовым к борьбе. «Зенит» демонстрирует это из года в год. Команда имеет хороший состав, проводится качественная тренерская работа — все это обусловливает то, что «Зенит» находится на вершине. К тому же у конкурентов происходит неразбериха, это играет нам только в плюс.
— А с чем связана эта неразбериха в других командах?
— Где-то перестраивается стратегия, где-то нет стабильного руководства, где-то тренерский штаб меняется раз в полгода. У «Зенита» есть и стабильное руководство, и тренерский штаб, который уверен в завтрашнем дне. И, как следствие, эта команда уже четвертый год становится чемпионом.
— Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?
— Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах. Что касается «Спартака», когда команда находится на 10-м месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом — во всех остальных.