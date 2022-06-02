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12:34 (мск), источник: Sport24

Аршавин — о «Спартаке»: Когда команда на 10-м месте, она должна поискать проблемы сначала в себе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «РБК Спорт» высказался о четвертом подряд чемпионстве петербургской команды, а также рассказал, как воспринимает нападки в адрес клуба со стороны жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

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Источник: РИА "Новости"

— Это чемпионство стало следствием отсутствия конкуренции в РПЛ?

— С любыми командами надо быть хорошо готовым к борьбе. «Зенит» демонстрирует это из года в год. Команда имеет хороший состав, проводится качественная тренерская работа — все это обусловливает то, что «Зенит» находится на вершине. К тому же у конкурентов происходит неразбериха, это играет нам только в плюс.

— А с чем связана эта неразбериха в других командах?

— Где-то перестраивается стратегия, где-то нет стабильного руководства, где-то тренерский штаб меняется раз в полгода. У «Зенита» есть и стабильное руководство, и тренерский штаб, который уверен в завтрашнем дне. И, как следствие, эта команда уже четвертый год становится чемпионом.

— Зарема Салихова часто говорит, что вся лига пытается вашему клубу подыгрывать. Такие реплики как-то цепляют команду?

— Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах. Что касается «Спартака», когда команда находится на 10-м месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом — во всех остальных.

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