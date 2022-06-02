«Краснодар» приобрел трех нигерийских игроков у болгарского «Ботева» за 1,5 миллиона евро

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Tеlеgram-канале.

По информации источника, за полноценное подписание трех нигерийцев, которые ранее выступали за краснодарский клуб на правах аренды, клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял четвертую итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо». Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).