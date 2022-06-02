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16:06 (мск), источник: Sport24

«Спартак» попросил провести матч за Суперкубок с «Зенитом» на неделю позже в Москве и назначить иностранных судей

«Спартак» направил генсеку РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с просьбой о переносе даты проведения матча за Суперкубок России против «Зенита».

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Скан письма в своем телеграм-канале опубликовал журналист Иван Карпов.

Столичный клуб просит провести игру не 9 июля, как запланировано, а 16-го. В связи с этим «Спартак» также заявил о необходимости переноса первого матча команды в РПЛ на 20 июля (игры 1-го тура должны пройти 16—17 июля). В «Спартаке» это объясняют тем, что из-за позднего завершения предыдущего сезона команде требуется больше времени на подготовку к новому.

Кроме того, «Спартак» просит устроить матч за Суперкубок на самом вместительном стадионе России — в «Лужниках» в Москве. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть арены в Казани и Нижнем Новгороде.

Еще одним предложением «Спартака» является назначение на матч иностранной бригады арбитров для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства».

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