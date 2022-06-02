«Спартак» о письме насчет Суперкубка: На фоне слухов про игру в Петербурге и во избежание давления на судей посчитали нужным сделать это

Сообщалось, что московский клуб отправил письмо за подписью гендиректора Евгения Мележикова на имя президентов РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

"Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:

На фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;

Учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;

Во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.

Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ.



Надеемся, наши аргументы будут услышаны", — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.