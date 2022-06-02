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16:44 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» о письме насчет Суперкубка: На фоне слухов про игру в Петербурге и во избежание давления на судей посчитали нужным сделать это

В «Спартаке» подтвердили информацию о предложениях насчет Суперкубка России.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Сообщалось, что московский клуб отправил письмо за подписью гендиректора Евгения Мележикова на имя президентов РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

"Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:

  • На фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;
  • Учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;
  • Во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.

Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ.

Надеемся, наши аргументы будут услышаны", — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В матче за Олимп Суперкубок России «Спартак» встретится с «Зенитом».

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