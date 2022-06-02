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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Барселоны» высказался об осуждении Промеса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай поддержал своего соотечественника полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса и поздравил его с завоеванием Кубка России.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» выиграл свой первый с 2003 года Кубок России 29 мая, обыграв в финале турнира московское «Динамо» со счетом 2:1. Промес стал автором победного гола. Депай опубликовал в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) фото 30-летнего Промеса с трофеем.

«Горжусь тобой, ты можешь выстоять, когда люди, ничего о тебе не знающие, осуждают тебя без всяких доказательств. Они могут говорить всякое, но ты все равно делаешь свою работу. Я знаю, что значит для тебя этот трофей», — написал Депай под фото.

Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в феврале 2021 года. В 2020 году в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде в конце июля. Член семьи футболиста был серьезно ранен и получил серьезные травмы колена. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

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