Футболист «Барселоны» высказался об осуждении Промеса

«Спартак» выиграл свой первый с 2003 года Кубок России 29 мая, обыграв в финале турнира московское «Динамо» со счетом 2:1. Промес стал автором победного гола. Депай опубликовал в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) фото 30-летнего Промеса с трофеем.

«Горжусь тобой, ты можешь выстоять, когда люди, ничего о тебе не знающие, осуждают тебя без всяких доказательств. Они могут говорить всякое, но ты все равно делаешь свою работу. Я знаю, что значит для тебя этот трофей», — написал Депай под фото.