Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Гибралтар
40
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Косово
02
Футбол. Лига наций
19:00
Болгария
Северная Македония
11
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Сан-Марино
20
Футбол. Лига наций
3.06
Казахстан
Азербайджан
Футбол. Лига наций
3.06
Латвия
Андорра
Все события
Футбол. Суперкубок России. Последние результаты
2021
Зенит
Локомотив
30
2020
Зенит
Локомотив
21
2019
Зенит
Локомотив
23
2018
Локомотив
ЦСКА
01
2017
Спартак
Локомотив
21
2016
ЦСКА
Зенит
01
2015
Зенит
Локомотив
П 4:2
11
2014
ЦСКА
Ростов
31
Футбол. Суперкубок России. Все результаты
21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким

Пока нет ни даты, ни места проведения матча, но уже есть огонь от соперников.

Спартак
Зенит
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Российский футбол — официально в летнем отпуске. Сезон-2021/22 завершился в воскресенье финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1), новый должен стартовать в середине июля.

Однако страсти все равно продолжают кипеть. «Спартак» и «Зенит» начали заочную словесную битву в преддверии матча за Суперкубок страны, открывающим сезон-2022/23. В четверг журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале выложил письмо за подписью гендиректора красно-белых Евгения Мележикова в адрес РФС. В нем содержится ряд просьб, касающихся как раз игры за Суперкубок.

Во-первых, «Спартак» попросил провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. О таком намерении «СЭ» сообщал еще в середине мая. Во-вторых, москвичи предлагают организовать встречу на стадионе «Лужники» — место проведения встречи еще не определено, в числе главных кандидатов называются Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. И, в-третьих, красно-белые полагают, что следует назначить бригаду иностранных арбитров — «для обеспечения беспристрастного и объективного судейства».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что такое письмо действительно направлено клубом в РФС.

«Мы на самом деле обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства. Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — сказал Зеленов в заявлении для СМИ.

«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Реакция «Зенита» не заставила себя долго ждать.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — сказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведева РИА «Новости Спорт».

Что касается зарубежных рефери, то практика их приглашения на топ-матчи была популярна в России в середине 2000-х, но позже сошла на нет. Иностранцев если и звали, то на руководящие должности в судействе — Роберто Розетти, Виктор Кашшаи, Витор Мелу Перейра.

«Считаю, что у нас достаточно хороших арбитров, которые без проблем справятся с этой игрой», — прокомментировал «СЭ» предложение «Спартака» бывший известный рефери Станислав Сухина.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь