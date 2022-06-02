«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким

Российский футбол — официально в летнем отпуске. Сезон-2021/22 завершился в воскресенье финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1), новый должен стартовать в середине июля.

Однако страсти все равно продолжают кипеть. «Спартак» и «Зенит» начали заочную словесную битву в преддверии матча за Суперкубок страны, открывающим сезон-2022/23. В четверг журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале выложил письмо за подписью гендиректора красно-белых Евгения Мележикова в адрес РФС. В нем содержится ряд просьб, касающихся как раз игры за Суперкубок.

Во-первых, «Спартак» попросил провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. О таком намерении «СЭ» сообщал еще в середине мая. Во-вторых, москвичи предлагают организовать встречу на стадионе «Лужники» — место проведения встречи еще не определено, в числе главных кандидатов называются Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. И, в-третьих, красно-белые полагают, что следует назначить бригаду иностранных арбитров — «для обеспечения беспристрастного и объективного судейства».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что такое письмо действительно направлено клубом в РФС.

«Мы на самом деле обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства. Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — сказал Зеленов в заявлении для СМИ.

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Реакция «Зенита» не заставила себя долго ждать.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — сказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведева РИА «Новости Спорт».

Что касается зарубежных рефери, то практика их приглашения на топ-матчи была популярна в России в середине 2000-х, но позже сошла на нет. Иностранцев если и звали, то на руководящие должности в судействе — Роберто Розетти, Виктор Кашшаи, Витор Мелу Перейра.