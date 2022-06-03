Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном
Один из самых успешных футболистов в истории России Андрей Аршавин дал интервью «РБК Спорт», высказавшись о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.
Один из самых успешных футболистов в истории России Андрей Аршавин дал интервью «РБК Спорт», высказавшись о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.
— Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?
— Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.
— С Украиной, имеете в виду?
— Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Беларусью и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и так далее. Но сейчас, думаю, это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики — все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.
Напомним, что 41-летний Аршавин выступал за «Кайрат» в период 2016—2018 годов, после чего объявил о завершении карьеры.