Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном

— Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.

— Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Беларусью и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и так далее. Но сейчас, думаю, это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики — все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.