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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном

Один из самых успешных футболистов в истории России Андрей Аршавин дал интервью «РБК Спорт», высказавшись о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.

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Источник: РИА "Новости"

— Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?

— Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.

— С Украиной, имеете в виду?

— Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Беларусью и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и так далее. Но сейчас, думаю, это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики — все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.

Напомним, что 41-летний Аршавин выступал за «Кайрат» в период 2016—2018 годов, после чего объявил о завершении карьеры.

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