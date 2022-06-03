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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Малком возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком стал самым дорогим игроком в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) по данным портала Transfermarkt.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стоимость бразильца, который в 35 матчах прошедшего сезона отметился девятью голами и восемью результативными передачами, составляет 22 млн евро. Следующие три места в списке заняли его одноклубники Вильмар Барриос (20 млн), Вендел (19) и Клаудиньо (18).

Самым дорогим россиянином в списке оказался голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, стоимость которого составляет 16 млн евро. Также в десятку лучших попал 19-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян (15).

С пятого по десятое место расположились: Юсуф Языджи (ЦСКА, 17), Юри Алберто («Зенит», 16), Сафонов («Краснодар», 16), Дуглас Сантос («Зенит», 16), Захарян («Динамо», 15), Джон Кордоба («Краснодар», 15).

«Зенит» в прошедшем сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

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