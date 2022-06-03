Полузащитник «Зенита» Малком возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

Стоимость бразильца, который в 35 матчах прошедшего сезона отметился девятью голами и восемью результативными передачами, составляет 22 млн евро. Следующие три места в списке заняли его одноклубники Вильмар Барриос (20 млн), Вендел (19) и Клаудиньо (18).

Самым дорогим россиянином в списке оказался голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, стоимость которого составляет 16 млн евро. Также в десятку лучших попал 19-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян (15).

С пятого по десятое место расположились: Юсуф Языджи (ЦСКА, 17), Юри Алберто («Зенит», 16), Сафонов («Краснодар», 16), Дуглас Сантос («Зенит», 16), Захарян («Динамо», 15), Джон Кордоба («Краснодар», 15).