«Спартак» выкупил трансфер Кристофера Мартинса у «Янг Бойз»

Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее опорник сборной Люксембурга выступал за красно-белых на правах аренды.

25-летний Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.