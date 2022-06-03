«Спартак» выкупил трансфер Кристофера Мартинса у «Янг Бойз»
«Спартак» выкупил трансфер полузащитника Кристофера Мартинса у швейцарского «Янг Бойз». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Янг Бойз
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» выкупил трансфер полузащитника Кристофера Мартинса у швейцарского «Янг Бойз». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее опорник сборной Люксембурга выступал за красно-белых на правах аренды.
25-летний Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
Люксембуржец принял участие во всех играх победного для «Спартака» БЕТСИТИ Кубка России, включая финал в «Лужниках» против «Динамо» (2:1).